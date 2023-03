Quando si gioca il ritorno Napoli-Eintracht? Data, orario e diretta tv Champions League (Di domenica 12 marzo 2023) Il Napoli ospiterà l’Eintracht nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Fischio d’inizio alle 21:00 di mercoledì 15 marzo nella cornice del Maradona. Dopo il 2-0 dell’anData, i partenopei devono difendere il vantaggio tra le mura amiche. Spalletti non vuole cali di concentrazione, ma il pass per i quarti di finale è vicinissimo. Si può fare la storia: dopo aver vinto il proprio girone di Champions League per la seconda volta, il Napoli ha la possibilità di centrare i quarti per la prima volta in oltre 90 anni di attività. La diretta sarà assicurata in esclusiva su Amazon Prime Video. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Ilospiterà l’neldegli ottavi di finale di2022/2023. Fischio d’inizio alle 21:00 di mercoledì 15 marzo nella cornice del Maradona. Dopo il 2-0 dell’an, i partenopei devono difendere il vantaggio tra le mura amiche. Spalletti non vuole cali di concentrazione, ma il pass per i quarti di finale è vicinissimo. Si può fare la storia: dopo aver vinto il proprio girone diper la seconda volta, ilha la possibilità di centrare i quarti per la prima volta in oltre 90 anni di attività. Lasarà assicurata in esclusiva su Amazon Prime Video. SportFace.

