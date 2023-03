Quando E\’ Nata L\’Unione Europea

Leggi su 20migliori

(Di domenica 12 marzo 2023)l’UnioneL’Unione(UE) è l’organizzazione internazionale che unisce i paesi europei in una comunità di interessi e obiettivi comuni. La sua nascita è stata un processo lungo e complesso iniziato nel 1951 con la creazione della Comunità del Carbone e dell’Acciaio (CECA). La Comunità del Carbone e dell’Acciaio (CECA) La CECA è stata la prima comunitàistituita il 23 luglio 1952 con la firma del Trattato di Parigi. Il Trattato istituiva una comunità economica che supervisionava la produzione e la distribuzione del carbone e dell’acciaio in Europa e avrebbe contrastato la guerra tra i paesi europei. Questa comunità è stata la base per la creazione dell’Unione. La Comunità Economica(CEE) Nel 1957, sei paesi ...