Quali sono gli occhiali migliori per ognuno? I consigli di Clinica Baviera

MILANO – Secondo i dati forniti da www.ClinicaBaviera.it, una delle più importanti aziende oftalmologiche in Europa, oltre il 60% della popolazione italiana di età superiore ai 15 anni utilizza occhiali per correggere la vista. Più si invecchia, più si ha bisogno di portare gli occhiali: quasi il 90% della popolazione sopra i 65 anni ne ha infatti bisogno ogni giorno, anche solo per leggere da vicino. Ma come fare a sapere Quali sono gli occhiali più adatti ad ognuno e cosa si deve tenere in considerazione quando si scelgono? Oltre la metà delle persone che acquistano un paio di occhiali si preoccupano solo dell?estetica e della loro ?vestibilità?. Ne provano solo alcuni modelli e considerano se gli stanno più o meno bene a seconda del ...

