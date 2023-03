"Putin ha perso il controllo". Giallo sulle parole di Zakharova. Lei: fake news (Di domenica 12 marzo 2023) Si sfalda il sistema di potere di Vladimir Putin? La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, avrebbe ammesso che ci sono lotte intestine nella cerchia ristretta del Cremlino, che la presidenza russa ha ceduto il controllo dello spazio informativo del Paese e che Vladimir Putin, non è apparentemente in grado di intraprendere un'azione decisiva per riprenderne il controllo. È quanto si legge nel bollettino giornaliero del think tank americano Institute for the Study of War (Isw). Secondo l'istituto, parlando ieri a un forum a Mosca sugli "aspetti pratici e tecnologici dell'informazione e della guerra cognitiva nelle realtà moderne", Zakharova ha affermato che il Cremlino non può riproporre l'approccio stalinista di controllo. La dichiarazione ... Leggi su iltempo (Di domenica 12 marzo 2023) Si sfalda il sistema di potere di Vladimir? La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria, avrebbe ammesso che ci sono lotte intestine nella cerchia ristretta del Cremlino, che la presidenza russa ha ceduto ildello spazio informativo del Paese e che Vladimir, non è apparentemente in grado di intraprendere un'azione decisiva per riprenderne il. È quanto si legge nel bollettino giornaliero del think tank americano Institute for the Study of War (Isw). Secondo l'istituto, parlando ieri a un forum a Mosca sugli "aspetti pratici e tecnologici dell'informazione e della guerra cognitiva nelle realtà moderne",ha affermato che il Cremlino non può riproporre l'approccio stalinista di. La dichiarazione ...

