(Di domenica 12 marzo 2023) Il Napoli di Spalletti continua a fare miracoli. Così capitache un gigante come Marco Van, talento indiscusso capace di realizzare gol impossibili, si inchini di fronte alla rete di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... semprelibri : RT @adelestancati: È una gioia vedere tanti rami verdissimi nel vento e tanti fiori prepotenti, sbocciati, è una gran gioia perché nel sang… - sportli26181512 : Pure Van Basten si inchina a Kvaratskhelia: 'Non può aver segnato davvero quel gol': Pure Van Basten si inchina a K… - VerstappenOut : @floppo114 @PerIColori @Andrea1994___ Pure Van Dijk giocava nel Southampton fino a 26 anni prima di andare al Liver… - SalaLettura : RT @adelestancati: È una gioia vedere tanti rami verdissimi nel vento e tanti fiori prepotenti, sbocciati, è una gran gioia perché nel sang… - pipersayuso : ah quindi van e gungtan so fratelli pure loro -

Il Napoli di Spalletti continua a fare miracoli. Così capitache un gigante come MarcoBasten, talento indiscusso capace di realizzare gol impossibili, si inchini di fronte alla rete di Kvaratskhelia. L'ex attaccante, oggi commentatore televisivo per ...In diretta streaming si potrà seguiresulla piattaforma DAZN , che già negli ultimi quattro ... BRESCIA (4 - 3 - 1 - 2): Andrenacci, Karacic, Cistana, Adorni, Huard, Bisoli,de Looi, ...Le due donne nigeriane avevano avuto modo di vedereil premier Giorgia Meloni. "Voi siete un ... subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, da padre WerenfriedStraaten. Lo scopo della Fondazione ...

Pure Van Basten si inchina a Kvaratskhelia: "Non può aver segnato davvero quel gol" La Gazzetta dello Sport

Lo storico bomber del Milan commenta per la tv olandese ed è rimasto incantato dal gol del georgiano: "Era circondato da otto persone, come è possibile" ...Ad aggiudicarsi la terza tappa della Tirreno-Adriatico è il belga Jasper Philipsen, che precede il tedesco Bauhaus e l’eritreo Girmay ...