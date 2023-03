Puglia, per la siccità -52 per cento della produzione di olio Coldiretti (Di domenica 12 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Con il crollo della produzione pugliese (-52%) a causa della siccità e dei cambiamenti climatici è venuta a mancare 1 bottiglia su 2 di olio extravergine Made in Puglia, mentre l’esplosione dei costi ha avuto un impatto pesante sui bilanci delle aziende, colpite dagli aumenti record dei costi di produzione legati alla guerra in Ucraina. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti Puglia su dati Ismea diffusa in occasione del rientro sulla terra dopo mesi di permanenza in orbita dei campioni di olio extravergine di oliva italiano su iniziativa di Agenzia Spaziale Italiana e Crea, in collaborazione con Coldiretti e ... Leggi su noinotizie (Di domenica 12 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso da: Con il crollopugliese (-52%) a causae dei cambiamenti climatici è venuta a mancare 1 bottiglia su 2 diextravergine Made in, mentre l’esplosione dei costi ha avuto un impatto pesante sui bilanci delle aziende, colpite dagli aumenti record dei costi dilegati alla guerra in Ucraina. E’ quanto emerge da una analisisu dati Ismea diffusa in occasione del rientro sulla terra dopo mesi di permanenza in orbita dei campioni diextravergine di oliva italiano su iniziativa di Agenzia Spaziale Italiana e Crea, in collaborazione cone ...

