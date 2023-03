Pugilato, Rossetti trionfa a Montpellier: è il campione europeo welter (Di domenica 12 marzo 2023) Montpellier – Il picchiatore romano Pietro Rossetti, 24enne detto ‘The Butcher’, è il nuovo campione dell’Unione Europea dei pesi welter. Ha conquistato il titolo, sul ring del FDI Stadium a Montpellier, battendo il francese Mohamed Kani per KO alla seconda ripresa. Per Rossetti è stata la 17esima vittoria (l’ottava prima del limite) in 18 incontri da professionista. (Ansa). (foto@FederazionePugilisticaItaliana-Facebook) https://linktr.ee/ilfaroonline Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 12 marzo 2023)– Il picchiatore romano Pietro, 24enne detto ‘The Butcher’, è il nuovodell’Unione Europea dei pesi. Ha conquistato il titolo, sul ring del FDI Stadium a, battendo il francese Mohamed Kani per KO alla seconda ripresa. Perè stata la 17esima vittoria (l’ottava prima del limite) in 18 incontri da professionista. (Ansa). (foto@FederazionePugilisticaItaliana-Facebook) https://linktr.ee/ilfaroonline Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di ...

