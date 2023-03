Proteggiamo i nostri giovani dalle piazze (Di domenica 12 marzo 2023) Una rinnovata preoccupazione, un altro episodio, l’ennesimo, di offesa, questa volta ai danni della segretaria del Pd, Elly Schlein, a Viterbo. Certamente positiva la solidarietà giunta da parte di tutte le forze politiche. Anch’io esprimo la mia solidarietà a questa giovane donna che oggi rappresenta i tanti che hanno visto in lei la persona cui dare fiducia. Da tempo vivo con una certa preoccupazione i toni violenti della contesa politica che sfociano nei tanti episodi di violenza ai danni delle diverse personalità della politica. Episodi, quelli ai quali mi riferisco, che sembrano riportare alla ribalta le nefaste ideologie che hanno seminato morte e distruzione per tutto l’arco del Novecento. E non solo. Come non poter pensare ai campi di concentramento e al loro orrore: gli ebrei sopravvissuti ci hanno aiutato a comprendere gli orrori del nazismo e del fascismo. Come dimenticare, ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 12 marzo 2023) Una rinnovata preoccupazione, un altro episodio, l’ennesimo, di offesa, questa volta ai danni della segretaria del Pd, Elly Schlein, a Viterbo. Certamente positiva la solidarietà giunta da parte di tutte le forze politiche. Anch’io esprimo la mia solidarietà a questa giovane donna che oggi rappresenta i tanti che hanno visto in lei la persona cui dare fiducia. Da tempo vivo con una certa preoccupazione i toni violenti della contesa politica che sfociano nei tanti episodi di violenza ai danni delle diverse personalità della politica. Episodi, quelli ai quali mi riferisco, che sembrano riportare alla ribalta le nefaste ideologie che hanno seminato morte e distruzione per tutto l’arco del Novecento. E non solo. Come non poter pensare ai campi di concentramento e al loro orrore: gli ebrei sopravvissuti ci hanno aiutato a comprendere gli orrori del nazismo e del fascismo. Come dimenticare, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lillidamicis : Grottaglie (Ta) - Nell’ambito delle iniziative per la Giornata Internazionale della Donna, alla presenza di un folt… - Giusy178137351 : RT @FrancescaMigai2: Al di là di ciò che noi desideriamo per voi.. Che è tutta la felicità per voi... Questo bacio ci rende sempre deboli a… - pandrake1 : @FartFromAmerika Misura di civiltà, proteggiamo i nostri bambini dal rischio di vedere un paio di tette che non siano quelle di mamma. - Halexyt : parte della Georgia, chiediamo a Dio di perdonare i nostri peccati, affinché Dio possa perdonare i nostri peccati e… - _vivx_ : RT @sfigatini: proteggiamo i nostri ragazzi ?? -