Probabili formazioni Verona-Monza | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Out Hien e Ngonge | Birindelli in pole

E' tutto pronto per la sfida tra Verona e Monza, valida per la 26esima giornata di Serie A. Oggi al "Bentegodi" (fischio d'inizio ore 15, arbitra Marco Piccinini di Forlì) scendono in campo due squadre con obiettivi diversi ma che vogliono entrambe il bottino pieno. La classifica vede i gialloblù terzultimi a quota 18, in piena lotta salvezza, mentre i brianzoli occupano l'11esima posizione con 32 punti. All'andata, al Power Stadium, il Monza si impose per 2-0. Scopriamo le ultimissime novità in vista del match che andrà in scena oggi pomeriggio al "Bentegodi", valido per la 26ª giornata di Serie A. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora Qui Verona Senza Ngonge, ancora fermo ai box, il tecnico Zaffaroni si affiderà in attacco a Gaich, ...

