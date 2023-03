Probabili formazioni Sivasspor-Fiorentina: ritorno ottavi Conference League 2022/2023 (Di domenica 12 marzo 2023) Le Probabili formazioni di Sivasspor-Fiorentina, match di ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. Fischio d’inizio alle 18:45 di giovedì 16 marzo nella cornice del Yeni 4 Eylül di Sivas. La squadra viola parte dall’1-0 del Franchi, un successo meritato ma che poteva essere più largo e che soprattutto ha sancito la squalifica per questo secondo confronto di Biraghi. La squadra di R?za Çal?mbay proverà a ripetere quanto fatto dall’?stanbul Ba?ak?ehir, che ha inflitto alla Fiorentina l’unica sconfitta europea della stagione in Conference. Massima cautela quindi sponda viola. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky e Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Ledi, match dideglidi finale di. Fischio d’inizio alle 18:45 di giovedì 16 marzo nella cornice del Yeni 4 Eylül di Sivas. La squadra viola parte dall’1-0 del Franchi, un successo meritato ma che poteva essere più largo e che soprattutto ha sancito la squalifica per questo secondo confronto di Biraghi. La squadra di R?za Çal?mbay proverà a ripetere quanto fatto dall’?stanbul Ba?ak?ehir, che ha inflitto allal’unica sconfitta europea della stagione in. Massima cautela quindi sponda viola. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky e Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Cosenza-Spal, Serie B: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - infoitsport : Cosenza, con la Spal si gioca alle ore 16.15: le probabili formazioni - infoitsport : Cosenza-Spal, le probabili formazioni e dove vederla in tv - sportli26181512 : Probabili formazioni di Milan-Salernitana: La squadra di Pioli giunge alla sfida con la Salernitana dopo il passagg… - LAROMA24 : ??? #RomaSassuolo: le probabili formazioni. #Wijnaldum ed #ElShaarawy dal 1', ipotesi #Bove #asroma ?????? ??… -