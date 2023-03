Probabili formazioni Roma-Sassuolo: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi: al centro Matic o Bove? (Di domenica 12 marzo 2023) Domenica 12 marzo, alle ore 18.00, allo Stadio “Olimpico” di Roma, si sfideranno la Roma di Mourinho, che vedrà però il suo tecnico assente perché bloccato dalla squalifica ricevuta contro la Cremonese, poi sospesa e infine rigettata e il Sassuolo di Alessio Dionisi. I dubbi di Mou e Dionisi Mou vuole giocare con il suo modulo classico, il 3-4-2-1, schierando Spinazzola sulla sinistra ma non togliendo dai titolari El Shaarawy. Lo schiererà vicino a Dybala, alle spalle di Tammy Abraham. Gli unici ballottaggi possibili sono tra Zalewski e Kasrdrop sulla destra e Matic e Bove come mediano, anche se le performance del serbo oggi dimostrano che non abbia bisogno di riposo. Dionisi invece va sempre con il consueto 4-3-3, e anche in questo caso i ballottaggi per quel che ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Domenica 12 marzo, alle ore 18.00, allo Stadio “Olimpico” di, si sfideranno ladi Mourinho, che vedrà però il suo tecnico assente perché bloccato dalla squalifica ricevuta contro la Cremonese, poi sospesa e infine rigettata e ildi Alessio Dionisi. I dubbi di Mou e Dionisi Mou vuole giocare con il suo modulo classico, il 3-4-2-1, schierando Spinazzola sulla sinistra ma non togliendo dai titolari El Shaarawy. Lo schiererà vicino a Dybala, alle spalle di Tammy Abraham. Gli unicipossibili sono tra Zalewski e Kasrdrop sulla destra ecome mediano, anche se le performance del serbo oggi dimostrano che non abbia bisogno di riposo. Dionisi invece va sempre con il consueto 4-3-3, e anche in questo caso iper quel che ...

