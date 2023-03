Probabili formazioni Napoli-Eintracht | ritorno ottavi Champions League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 12 marzo 2023) Ledi, match valido per ildeglidi finale di. Dopo il 2-0 dell’andata, Spalletti non vuole sorprese e cerca la difesa del risultato. I quarti di finale sono ad un passo, ma serve l’ultimo sforzo di Osimhen e compagni. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti, con la moviola e gli approfondimenti del caso. Al ‘Maradona’ previsto il pubblico delle grandi occasioni. Dopo aver vinto il proprio girone diper la seconda volta nella sua storia, ilspera di raggiungere i quarti per la prim volta nella sua ...