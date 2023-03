Probabili formazioni Monza-Cremonese, ventisettesima giornata Serie A 2022/2023 (Di domenica 12 marzo 2023) Le Probabili formazioni di Monza-Cremonese, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I padroni di casa, dopo i recenti risultati, vanno a caccia di un’importante vittoria che permetterebbe loro di mettere quasi definitivamente in cassaforte la salvezza. La formazione ospite, invece, ha bisogno di conquistare i tre punti per riaprire la lotta per il quart’ultimo posto. La partita andrà in scena alle ore 15:00 di sabato 18 marzo e sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn; ecco le possibile scelte dei due tecnici Raffaele Palladino e Davide Ballardini. Le Probabili formazioni di Monza-Cremonese Monza – ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Ledi, match valevole per ladel campionato di. I padroni di casa, dopo i recenti risultati, vanno a caccia di un’importante vittoria che permetterebbe loro di mettere quasi definitivamente in cassaforte la salvezza. La formazione ospite, invece, ha bisogno di conquistare i tre punti per riaprire la lotta per il quart’ultimo posto. La partita andrà in scena alle ore 15:00 di sabato 18 marzo e sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn; ecco le possibile scelte dei due tecnici Raffaele Palladino e Davide Ballardini. Ledi– ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Cosenza-Spal, Serie B: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - infoitsport : Cosenza, con la Spal si gioca alle ore 16.15: le probabili formazioni - infoitsport : Cosenza-Spal, le probabili formazioni e dove vederla in tv - sportli26181512 : Probabili formazioni di Milan-Salernitana: La squadra di Pioli giunge alla sfida con la Salernitana dopo il passagg… - LAROMA24 : ??? #RomaSassuolo: le probabili formazioni. #Wijnaldum ed #ElShaarawy dal 1', ipotesi #Bove #asroma ?????? ??… -