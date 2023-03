Probabili formazioni Lecce-Torino: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi. Dubbi sugli esterni per Juric, Colombo favorito su Ceesay (Di domenica 12 marzo 2023) Lecce e Torino scenderanno in campo oggi, domenica 12 marzo, nel lunch match delle 12.30 al Via del Mare di Lecce. La gara sarà diretta da Juan Luca Sacchi che torna ad arbitrare a circa due mesi dall’ultima partita di Serie A: si trattava di Monza-Inter, finita 2-2 e con un suo fischio che, di fatto, rese vana una rete di Acerbi. Da quell’episodio il lungo stop, che si interromperà proprio in occasione di Lecce-Torino. Nessun Dubbio in difesa per Baroni, anche in virtù delle condizioni precarie di Tuia, che davanti a Falcone schiererà Gendrey e Pezzella terzini con al centro la coppia titolare Baschirotto-Umtiti. In mediana Maleh insidia Gonzalez (favorito) nello slot di mezzala in un reparto che sarà completato da Blin e Hjiulmand. Nel tridente, Di Francesco è sicuro ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023)scenderanno in campo oggi, domenica 12 marzo, nel lunch match delle 12.30 al Via del Mare di. La gara sarà diretta da Juan Luca Sacchi che torna ad arbitrare a circa due mesi dall’ultima partita di Serie A: si trattava di Monza-Inter, finita 2-2 e con un suo fischio che, di fatto, rese vana una rete di Acerbi. Da quell’episodio il lungo stop, che si interromperà proprio in occasione di. Nessuno in difesa per Baroni, anche in virtù delle condizioni precarie di Tuia, che davanti a Falcone schiererà Gendrey e Pezzella terzini con al centro la coppia titolare Baschirotto-Umtiti. In mediana Maleh insidia Gonzalez () nello slot di mezzala in un reparto che sarà completato da Blin e Hjiulmand. Nel tridente, Di Francesco è sicuro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Le probabili formazioni di Cremonese-Fiorentina - infoitsport : Juventus-Sampdoria, Serie A: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - infoitsport : Verona-Monza: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in TV e in streaming - infoitsport : Cremonese-Fiorentina: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in TV e in streaming - infoitsport : Probabili formazioni di Juventus-Sampdoria -