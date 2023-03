Probabili formazioni Cremonese-Fiorentina: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi. Cabral preferito a Jovic (Di domenica 12 marzo 2023) Nella giornata di oggi domenica 12 marzo a partire dalle ore 15.00, andrà in scena la gara tra Cremonese e Fiorentina. Il match, valido per la 26ma giornata di Serie A, è pronto a riservarci molte sorprese, con due squadre agguerrite più che mai seppure con obiettivi differenti. I grigiorossi lombardi hanno bisogno solamente di punti e vittorie da qui sino alla fine della stagione. L’attuale penultimo posto li rimanderebbe in Serie B dopo appena un anno: serve uno scossone definitivo. La Viola invece, per cercare di rendere meno anonimo questo campionato, deve cercare di portare a casa i 3 punti. A condurre il match ci sarà l’arbitro Marcenaro. Per quanto riguarda le formazioni dei due tecnici, partendo dalla squadra di casa, non ci dovrebbero essere troppi stravolgimenti. Il modulo è il classico 3-4-3, con le chiavi ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Nella giornata di oggi domenica 12 marzo a partire dalle ore 15.00, andrà in scena la gara tra. Il match, valido per la 26ma giornata di Serie A, è pronto a riservarci molte sorprese, con due squadre agguerrite più che mai seppure con obiettivi differenti. I grigiorossi lombardi hanno bisogno solamente di punti e vittorie da qui sino alla fine della stagione. L’attuale penultimo posto li rimanderebbe in Serie B dopo appena un anno: serve uno scossone definitivo. La Viola invece, per cercare di rendere meno anonimo questo campionato, deve cercare di portare a casa i 3 punti. A condurre il match ci saràMarcenaro. Per quanto riguarda ledei due tecnici, partendo dalla squadra di casa, non ci dovrebbero essere troppi stravolgimenti. Il modulo è il classico 3-4-3, con le chiavi ...

