Principe Andrea | maxi debito con il guru indiano Carlo non vuole pagare

Leggi su velvetmag

(Di domenica 12 marzo 2023) Sarebbero sorti nuovi litigi tra ile suo fratello, re. Il Sovrano, infatti, si sarebbe rifiutato diuna spesa annuale da 32mila sterline per unguaritore. La richiesta del duca di York, respinta dal fratello, sarebbe motivo di imbarazzo per lui. Da mesi, infatti, si trova ad affrontare diversi problemi di natura economica. Come riportano alcune testate britanniche, il, sta considerando l’idea di “raccontare la sua versione” in una nuova intervista esclusiva. Di recente, infatti, ilavrebbe presentato la consueta nota spese, che il Sovrano deve approvare. Non pensava che il Re contestasse, maIII non ha approvato la spesa, affermando che suo ...