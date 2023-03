Primo appuntamento, la concorrente spiazza tutti col suo lavoro “hot” (Di domenica 12 marzo 2023) Una delle concorrenti del programma di Real Time, Primo appuntamento, ha lasciato tutti senza parole parlando del suo lavoro “hot”. I dating show sono un classico della televisione. Il Primo e più noto è stato sicuramente ‘Stranamore’, programma condotto da Alberto Castagna che univa la possibilità di confessare i propri sentimenti all’amato a quella di riconquistarlo dopo una lite o un allontamento. Insomma quella trasmissione era a metà tra ‘Colpo di Fulmine’ e ‘C’è posta per te’. Primo appuntamento: la rivelazione hot della concorrente – Instagram @flaviomontrucchio – Grantennistoscana.itIl più noto dating show di quegli anni è stato proprio ‘Colpo di Fulmine‘ e negli anni a seguire ne sono state proposte tantissime varianti. Il dating classico non ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 12 marzo 2023) Una delle concorrenti del programma di Real Time,, ha lasciatosenza parole parlando del suo“hot”. I dating show sono un classico della televisione. Ile più noto è stato sicuramente ‘Stranamore’, programma condotto da Alberto Castagna che univa la possibilità di confessare i propri sentimenti all’amato a quella di riconquistarlo dopo una lite o un allontamento. Insomma quella trasmissione era a metà tra ‘Colpo di Fulmine’ e ‘C’è posta per te’.: la rivelazione hot della– Instagram @flaviomontrucchio – Grantennistoscana.itIl più noto dating show di quegli anni è stato proprio ‘Colpo di Fulmine‘ e negli anni a seguire ne sono state proposte tantissime varianti. Il dating classico non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cibermatico : @LaBiaBi11 Ma al primo appuntamento chi paga la cena? - Victori77377801 : RT @Dreamer55124292: 'La prima cosa che facciamo dodi!' 'La porto in fumetteria' “La prima cosa, il primo posto, ti porto in fumetteria” “I… - Sara25222301 : RT @abeautifulfib: “La prima cosa, il primo posto, ti porto in fumetteria” “Il nostro primo appuntamento” ???? #incorvassi - frances26110272 : RT @hk_elona: le palpitazioni prima di vedere le storiche amiche del cuore come fosse un primo appuntamento. ( stamattina mi hanno beccato… - chishiyands : RT @ryukennds: ??? #???????????????????????????? » “me? obsessed with you? yes. yes i'm. „ da esattamente un anno dal nostro primo appuntamento, dalla pr… -