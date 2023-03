Primavera | poker al Lecco e playoff

(Di domenica 12 marzo 2023) Vince la prima squadra, contro il Pisa. E, quasi in contemporanea, vince anche ladi Paolo Mandelli. A Bomporto, in uno scontro diretto d’alta classifica, i gialloblù superano il, che scivola così al 5° posto, fuori dalla lista delle qualificate alle fasi finali. Gli autori delrispondono ai nomi di Luigi Furiato (autore di una doppietta in 4 minuti, tra il 18° e il 22°), di Gabriele Fugallo (3-0 al minuto 31) e di Kevin Lisanti (ad archiviare la partita al 77°). Il Modena, guidato da capitan Diego Mordini, resta secondo in classifica a due turni dalla conclusione della fase regolare del3. Sarà atteso, dopo la sosta, da un altro scontro diretto (a Piacenza) e chiuderà la pratica con la Vis Pesaro. Il gruppo A è sempre comandato dal SudTirol (6-1 alla Carrarese) con 42 punti, uno in più ...

