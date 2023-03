Prima si chiamavano cuochi ed oggi chef | ma i loro stipendi sono da paura | Cifre scandalo

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 12 marzo 2023) Una categoria di lavoratori cheha acquisito una popolarità sconfinata. Ecco quanto guadagnano glistellati. Fino a pochissimi anni fa il cuoco era considerato un lavoratore come un altro. Negli ultimi anni, tuttavia, l’esposizione mediatica ha trasformato alcuni di questi in vere e proprie superstar. Isottolineano ilstatus. Ecco leda capogiro. i guadagni assurdi degli– ilovetrading.itL’esplosione mediatica delle trasmissioni televisive di ambito culinariostate il leitmotiv degli ultimi anni. Trasmissioni come Mastero Cucine da Incubo hanno nobilitato oltre ogni limite la figura del cuoco, un mestiere che fino a pochi anni fa non avrebbe ricevuto particolare attenzione. Grazie al ...