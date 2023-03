Prevenzione oncologica, accordo tra Lilt e Circolo Posillipo (Di domenica 12 marzo 2023) Promuovere i corretti stili di vita, riconoscere lo sport come elemento fondamentale per la difesa della salute e la Prevenzione delle patologie oncologiche. E’ l’obiettivo del protocollo d’intesa stipulato ieri fra la sezione napoletana della Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, ed il Circolo Nautico Posillipo di Napoli. Alla firma del documento, sottoscritto nella sede sociale del club rossoverde dal presidente della Lilt di Napoli, Adolfo D’Errico Gallipoli e dal presidente del Circolo Posillipo, Aldo Campagnola, erano presenti, tra gli altri, Sara Boscaino, vicepresidente di “Donna come prima”, associazione della Lilt impegnata nella riabilitazione psico-fisica delle donne operate al seno, e, per l’associazione posillipina Filippo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 12 marzo 2023) Promuovere i corretti stili di vita, riconoscere lo sport come elemento fondamentale per la difesa della salute e ladelle patologie oncologiche. E’ l’obiettivo del protocollo d’intesa stipulato ieri fra la sezione napoletana della, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, ed ilNauticodi Napoli. Alla firma del documento, sottoscritto nella sede sociale del club rossoverde dal presidente delladi Napoli, Adolfo D’Errico Gallipoli e dal presidente del, Aldo Campagnola, erano presenti, tra gli altri, Sara Boscaino, vicepresidente di “Donna come prima”, associazione dellaimpegnata nella riabilitazione psico-fisica delle donne operate al seno, e, per l’associazione posillipina Filippo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcom89 : RT @nwgspa: Nel mese della giornata internazionale della donna, riparte il tour di prevenzione oncologica mammaria di @Fondazione_ANT , con… - VolleyDeity : RT @SIRVolleyPG: ?? | Domani all’ingresso del Pala Barton troverete le Uova Solidali di ANT in Umbria. ???? | Ant sostiene l'assistenza medi… - DocPoorrr : RT @SIRVolleyPG: ?? | Domani all’ingresso del Pala Barton troverete le Uova Solidali di ANT in Umbria. ???? | Ant sostiene l'assistenza medi… - ffforeverrainn : RT @SIRVolleyPG: ?? | Domani all’ingresso del Pala Barton troverete le Uova Solidali di ANT in Umbria. ???? | Ant sostiene l'assistenza medi… - SiccardiCarlo : RT @SIRVolleyPG: ?? | Domani all’ingresso del Pala Barton troverete le Uova Solidali di ANT in Umbria. ???? | Ant sostiene l'assistenza medi… -