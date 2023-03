Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRaiSicilia : Presunta violenza sessuale a bordo: nave ferma per ore al porto di Palermo, è ripartita in serata. L'imbarcazione G… - infoitinterno : Nave bloccata al porto di Palermo per presunta violenza sessuale a bordo - infoitinterno : Presunta violenza sessuale sulla nave Palermo-Cagliari, investigatori: 'Per ora nessun riscontro' - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Presunta violenza sessuale, nave Grimaldi bloccata al porto di Palermo [di Francesco Patanè] - SardiniaPost : Per ora nessun riscontro dalle indagini sulla presunta violenza sessuale a bordo della nave Palermo-#Cagliari. Asco… -

... dalle visite mediche non sarebbero emerse tracce disessuale. Inoltre, dall'analisi del traffico telefonico sul cellulare in uso allavittima, non risultano chiamate al compagno o ...Polizia a bordo Gli agenti della squadra mobile si sono subito attivati e sono saliti a bordo per indagare su quanto sarebbe accaduto e dunque sullasessuale. una vera e propria ......che finora non hanno trovato alcun riscontro alle parole dellavittima, una passeggera di 30 anni. La donna, visitata dai medici dopo la denuncia, non presenterebbe alcun segno die ...

Presunta violenza sessuale, nave Grimaldi bloccata per ore nel porto di Palermo La Repubblica

La difesa si baserà sul fatto che per 20 anni la donna non ha denunciato la presunta violenza (lei afferma di averlo detto a due amiche) e sulla totale assenza, secondo lei stessa, di impiegati o ...La nave era rimasta bloccata nel porto del capoluogo siciliano in attesa di ripartire per la Sardegna. E’ ripartito dal porto di Palermo il traghetto del Gruppo Grimaldi Europa Palace, dopo essere sta ...