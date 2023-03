Premio Roma Evo 2023 | ecco quali sono i migliori oli extravergine d’oliva del Lazio | la lista completa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 marzo 2023)Evo. E’ stata svelata la classifica deiolidie deldurante l’evento “Evo” della Camera di Commercio di. Tra i partecipanti 53 aziende, per un totale di 62 etichette.Evo: boom di aziende di Viterbo,e Latina Tra le aziende partecipanti, la maggior parte provengono da Viterbo e, rispettivamente con 19 e 15 prodotti in concorso, seguite da Latina con 14, Rieti con 9 oli ed infine 5 da Frosinone. Tra le categorie in concorso, oltre alla categoria “di oliva”, anche le 5 denominazioni ...