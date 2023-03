Premier League 2022/2023: il Newcastle torna a vincere, Wolverhampton sconfitto 2-1 (Di domenica 12 marzo 2023) Il Newcastle torna alla vittoria. I ragazzi di Howe hanno sconfitto 2-1 il Wolverhampton nella 27esima giornata della Premier League 2022/2023, ritrovando un successo che mancava dal 31 gennaio e conquistando tre punti importanti che li fanno salire al quinto posto a quota 44. A sbloccare il match è stato Alexander Isak con un colpo di testa vincente sulla splendida punizione di Trippier al 26?. Al 40? Podence colpisce il palo con una bella conclusione dal limite dell’area, e al 58? Neto va vicino al pareggio con un calcio di punizione parato da un grande Nick Pope. Pareggio che arriva al 68?, con Hwang Hee-Chan che spedisce il pallone in porta da due passi dopo una mischia in area. Al 79? Newcastle di nuovo avanti con il tiro ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Ilalla vittoria. I ragazzi di Howe hanno2-1 ilnella 27esima giornata della, ritrovando un successo che mancava dal 31 gennaio e conquistando tre punti importanti che li fanno salire al quinto posto a quota 44. A sbloccare il match è stato Alexander Isak con un colpo di testa vincente sulla splendida punizione di Trippier al 26?. Al 40? Podence colpisce il palo con una bella conclusione dal limite dell’area, e al 58? Neto va vicino al pareggio con un calcio di punizione parato da un grande Nick Pope. Pareggio che arriva al 68?, con Hwang Hee-Chan che spedisce il pallone in porta da due passi dopo una mischia in area. Al 79?di nuovo avanti con il tiro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calcioinglese : Victor Osimhen a The Athletic: 'Lavoro sodo ogni giorno per realizzare il mio sogno di giocare in Premier League'.… - sportface2016 : #PremierLeague 2022/2023: il #Newcastle torna a vincere, #Wolverhampton sconfitto 2-1 - kssemnome : @p7henrique7 @Rickaojacob @RealBrasil_BR @FabrizioRomano Bellingham é do Borussia pra Premier League - vocidicitta : Nuovo articolo: Premier League: tris Arsenal e Chelsea, cade il Liverpool - tuttosport : ?? Altro rosso per #Casemiro Le immagini del brutto fallo su Alcaraz #Manchester_United #PremierLeague #ManUtd… -