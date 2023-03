Premier | l'Arsenal domina 3-0 e torna in fuga | United in 10 fermato sullo 0-0 LIVE Newcastle-Wolves 0-0

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Pari United: fallo shock di Casemiro! L'Arsenal risponde al City: I Red Devils restano in dieci per il rosso dirett… - Giulius888 : @xelaaciro Nessuno mette in dubbio che sia stato il miglior mediano degli ultimi 10 anni, ma evidentemente non guar… - ETGazzetta : Tutti i risultati di oggi della #PremierLeague - Luxgraph : Arsenal, tris al Fulham: Arteta a +5 su Guardiola. United, pareggio in casa - willycuba65 : RT @sportface2016: #PremierLeague 2022/2023, l'#Arsenal stende 3-0 il #Fulham. #ManchesterUnited fermato dal #Southampton -

LE CHIAVI L'ha vinto per la 100ª volta con Arteta come allenatore aggredendo la partita ... perfettamente calato nella parte di falso nueve, e non a caso sono l'unica squadra dicon ...L'prosegue la propria marcia e passa 3 - 0 anche sul campo del Fulham nel match valevole per la ventisettesima giornata del campionato diLeague 2022/2023 : a decidere la contesa sono le ...Commenta per primo Continua la 27ª giornata diLeague e si parte subito alle 15 con un match di fondamentale importanza per l'di Mikel Arteta che vorrà nuovamente allungare il proprio vantaggio, dopo la vittoria di misura del ...

Premier League: trionfo Arsenal, pari per United e West Ham - Sportmediaset Sport Mediaset

I Red Devils restano in dieci per il rosso diretto all'ex Real e non vanno oltre lo 0-0 con il Southampton. Risposta Gunners a Guardiola, pareggio West Ham ...Arteta, sempre più capolista, batte il Fulham 3-0. 0-0 invece a Old Trafford per ten Hag con il Southampton Continua a volare l’ Arsenal, che nella 27a giornata di Premier League batte a domicilio il ...