Premier: l'Arsenal domina 3-0 e torna in fuga, United in 10 fermato sullo 0-0. LIVE Newcastle dalle 17.30 (Di domenica 12 marzo 2023) Continua la 27ª giornata di Premier League e si è partiti subito alle 15 con un match di fondamentale importanza per l’Arsenal... Leggi su calciomercato (Di domenica 12 marzo 2023) Continua la 27ª giornata diLeague e si è partiti subito alle 15 con un match di fondamentale importanza per l’...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... willycuba65 : RT @sportface2016: #PremierLeague 2022/2023, l'#Arsenal stende 3-0 il #Fulham. #ManchesterUnited fermato dal #Southampton - sportface2016 : #PremierLeague 2022/2023, l'#Arsenal stende 3-0 il #Fulham. #ManchesterUnited fermato dal #Southampton - CronacheTweet : L’#Arsenal continua la sua volata, stop per lo United in 10 uomini per un'ora ??????????????? I Gunners vincono in casa de… - Sportsinfo_25 : Fulham Vs Arsenal | Premier League Round 27 26' Gabriel Martinelli??| Leandro Trossard??? ?0-2 - joseph05203429 : RT @asrsupporter: Speriamo che l’Arsenal si concentri solo sulla Premier perchè quest’anno sono davvero fortissimi -