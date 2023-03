Prefetto Napoli: niente biglietti per i residenti a Francoforte (Di domenica 12 marzo 2023) Continua la disputa a distanza tra la Prefettura di Napoli e i tifosi dell'Eintracht. Dopo la chiusura del settore ospiti decisa dal Prefetto Claudio Palomba, il Tar aveva rimesso i sostenitori tedeschi in gioco annullando la disposizione e quindi aprendo le porte del Maradona ai fan dei prossimi avversari di Champions League della squadra di Luciano Spalletti. Neanche il tempo di festeggiare, però, che è arrivato un nuovo divieto da parte del Prefetto di Napoli: «Vietata la vendita dei biglietti di Napoli-Eintracht ai tifosi residenti a Francoforte». Un capovolgimento di fronte che dovrebbe tranquillizzare le forze dell'ordine che temevano scontri violenti visti rapporti tra le due fazioni. «A seguito dell'esame della questione nella riunione di oggi ... Leggi su iltempo (Di domenica 12 marzo 2023) Continua la disputa a distanza tra la Prefettura die i tifosi dell'Eintracht. Dopo la chiusura del settore ospiti decisa dalClaudio Palomba, il Tar aveva rimesso i sostenitori tedeschi in gioco annullando la disposizione e quindi aprendo le porte del Maradona ai fan dei prossimi avversari di Champions League della squadra di Luciano Spalletti. Neanche il tempo di festeggiare, però, che è arrivato un nuovo divieto da parte deldi: «Vietata la vendita deidi-Eintracht ai tifosi». Un capovolgimento di fronte che dovrebbe tranquillizzare le forze dell'ordine che temevano scontri violenti visti rapporti tra le due fazioni. «A seguito dell'esame della questione nella riunione di oggi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Dopo la sospensione da parte del #TAR del divieto di trasferta ai tifosi dell'#Eintracht imposto in precedenza dall… - sportface2016 : +++Il Prefetto di #Napoli vieta nuovamente la trasferta ai tifosi dell'#Eintracht: provvedimento stavolta limitato… - tempoweb : Prefetto #Napoli: niente biglietti per i residenti a #Francoforte #12marzo #iltempoquotidiano #champions… - AlfonsoLandolf6 : Cos'è che non ha capito il Prefetto di Napoli della decisione del TAR? ?? @SerieA @FIGC #PrefettodiNapoli - infoitsport : Napoli-Eintracht, altra svolta: il prefetto ferma ancora i tifosi tedeschi, ma non tutti -