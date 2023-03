Pozzuoli | scossa e boato nella notte

(Di domenica 12 marzo 2023) Unadi magnitudo 2.3, accompagnata da un sonoro, è stata avvertita dai residenti della zona flegrea. Il sisma si è prodotto alle 2.55 alla profondità di 1,9 km circa ed ha avuto come epicentro il vulcano Solfatara sul versante dei Pisciarelli. Il sindaco diGigi Manzoni per eventuali segnalazioni di danni e/o Il Blog di Giò.

...in provincia di Napoli L' Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una... I comuni interessati Il sisma è stato localizzato a 5 km da, 6 km da Quarto e Bacoli, 8 km ...L'evento tellurico è stato avvertito dalla popolazione nella zona alta della città dima anche a Bagnoli, nella zona dei Pisciarelli, sul lungomare di via Napoli e ad Agnano.Più precisamente, come riportato da Fanpage, nella zona tra Napoli e, nell'area dei Campi ... Laè stata sentita anche dai cittadini. Non risultano danni a persone o cose. - ...

Ancora una scossa di terremoto ai Campi Flegrei. I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato infatti alle ore 2,55 una scosssa di magnitudo ...Nella notte 5 scosse di terremoto in zona Campi Flegrei; la più forte alle 2:55, magnitudo 2.3, con epicentro area della Solfatara, tra Napoli e Pozzuoli. Cinque scosse di terremoto sono state registr ...