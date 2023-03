Pozzuoli: al Rione Terra cerimonia in onore di Pierluigi Rotta (Di domenica 12 marzo 2023) Si è svolto stamattina presso Palazzo Migliaresi al Rione Terra la cerimonia in onore di Pierluigi Rotta, l’agente di Polizia ucciso barbaramente nella questura di Trieste tre anni fa. Il momento di commemorazione alla presenza delle autorità è stato preceduto dalla sfilata di auto storiche che hanno sostato in esposizione presso Piazza della Repubblica e Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di domenica 12 marzo 2023) Si è svolto stamattina presso Palazzo Migliaresi allaindi, l’agente di Polizia ucciso barbaramente nella questura di Trieste tre anni fa. Il momento di commemorazione alla presenza delle autorità è stato preceduto dalla sfilata di auto storiche che hanno sostato in esposizione presso Piazza della Repubblica e Il Blog di Giò.

