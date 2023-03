Porto-Inter, Skriniar ancora incerto. Inzaghi spera, ma oggi altro test – CdS (Di domenica 12 marzo 2023) Milan Skriniar non si è ancora ripreso del tutto dal problema alla schiena. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, oggi altro test per il difensore slovacco in vista di Porto-Inter. RECUPERO – In vista di Porto-Inter, Simone Inzaghi spera sempre di recuperare Milan Skriniar, che ieri ha corso e che oggi proverà a forzare. Quella dello slovacco, resta una situazione in evoluzione. Dovesse rientrare l’infiammazione alla schiena, non ci sarebbero problemi nel lanciarlo dall’inizio. Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ... Leggi su inter-news (Di domenica 12 marzo 2023) Milannon si èripreso del tutto dal problema alla schiena. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport,per il difensore slovacco in vista di. RECUPERO – In vista di, Simonesempre di recuperare Milan, che ieri ha corso e cheproverà a forzare. Quella dello slovacco, resta una situazione in evoluzione. Dovesse rientrare l’infiammazione alla schiena, non ci sarebbero problemi nel lanciarlo dall’inizio. Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...

