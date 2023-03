Porto - Inter | pronostico | il segno Gol è quotato 1 75

(Di domenica 12 marzo 2023)si contendono l'accesso ai quarti di Champions League. La gara d'andata a San Siro è finita 1 - 0 per i nerazzurri, decisiva la rete di Lukaku. Martedì si va in campo all'Estadio do ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Inter, buone notizie: Skriniar rientra e punta il Porto: Inter, buone notizie: Skriniar rientra e punta il Porto Il… - sportli26181512 : Porto-Inter, i nerazzurri non hanno mai vinto al Dragao: sfida da Gol? - Gazzetta_it : Inter, buone notizie: Skriniar rientra e punta il Porto #Ucl - news24_inter : Porto-Inter, tra i pali ritorna Onana per conquistare i quarti di Champions - infoitsport : FOTO – Sessione di allenamento mattutina per l’Inter, testa al Porto -

si contendono l'accesso ai quarti di Champions League. La gara d'andata a San Siro è finita 1 - 0 per i nerazzurri, decisiva la rete di Lukaku. Martedì si va in campo all'Estadio do ...Milan Skriniar 'vede' il ritorno in campo. L'obiettivo dello slovacco, dopo i segnali incoraggianti dell'ultimo allenamento, è quello di rientrare martedì sera contro ilper aiutare l'a fare il passo decisivo verso i quarti di finale di Champions. L'ottimismo circa la possibilità di rivedere dall'inizio il difensore nasce dal lavoro svolto in giornata con ...... solo Salernitana e Cremonese hanno fatto peggio dei 24 gol presi dall'. In casa, tutto il ... l'allenatore è costretto a passare gli ottavi, martedì 14 marzo, contro il. Pare che, anche con ...

Champions, Porto-Inter: le attività di vigilia Inter - News Ufficiali

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...