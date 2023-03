Porto-Inter: Probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 12 marzo 2023) Martedì 14 marzo 2023, alle ore 21, presso lo stadio do Dragao di OPorto, è in programma Porto- Inter, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. All’ andata vinsero i nerazzurri per 1-0 grazie alla rete di Lukaku. Porto-Inter: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lusitani si sono qualificati agli ottavi di finale vincendo il proprio girone con 12 punti, davanti a Brugge, Bayer Leverkusen e Atletico Madrid. In campionato, sono attualmente secondi con 57 punti, a meno cinque dal Benfica capolista, che ha una partita in meno. Nell’ultimo turno hanno battuto in casa l’Estoril per 3-2. I nerazzurri vengo da un momento delicato fatto di risultati molto altalenanti che li hanno allontanati dal Napoli capolista. Attualmente sono secondi, ma molto staccati dai ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 12 marzo 2023) Martedì 14 marzo 2023, alle ore 21, presso lo stadio do Dragao di O, è in programma, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. All’ andata vinsero i nerazzurri per 1-0 grazie alla rete di Lukaku.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lusitani si sono qualificati agli ottavi di finale vincendo il proprio girone con 12 punti, davanti a Brugge, Bayer Leverkusen e Atletico Madrid. In campionato, sono attualmente secondi con 57 punti, a meno cinque dal Benfica capolista, che ha una partita in meno. Nell’ultimo turno hanno battuto in casa l’Estoril per 3-2. I nerazzurri vengo da un momento delicato fatto di risultati molto altalenanti che li hanno allontanati dal Napoli capolista. Attualmente sono secondi, ma molto staccati dai ...

