Porto-Inter | dirige il polacco Marciniak | è l’arbitro della finale dei Mondiali 2022

(Di domenica 12 marzo 2023) Szymonè stato designato come arbitro di, ritorno degli ottavi didi Champions League. Martedì 14 marzo alle ore 21 tutto pronto per la sfida tra i nerazzurri e i lusitani, si riparte dall’1-0 per la squadra di Inzaghi all’andata. Al Do Dragao scelta di Rosetti assolutamente di livello, perché ilrecentedeidi Qatartra Argentina e Francia. Sarà coadiuvato dagli assistenti Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, quarto uomo Pawel Raczkowski. Al Var designato Tomasz Kwiatkowski. L’altro ottavo distessa serata, Manchester City-Lipsia, sarà diretto dallo sloveno Slavko Vincic. SportFace.

Marotta: vuole l'europea anche in campionato. I vertici di viale della Liberazione hanno ... Non va dimenticato che dopo il, infatti, ci sarà la partita di San Siro contro la Juventus. Se ...Le probabili formazioni di(4 - 4 - 2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Otavio, Grujic, Uribe, Galeno; Pepe, Taremi. All. Conceicao.(3 - 5 - 2): Onana; ...È Szymon Marciniak l'arbitro scelto dalla UEFA per dirigere l'ottavo di finale tra, in programma martedì sera in terra portoghese. Il fischietto polacco avrà come assistenti i connazionali Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz , con Pawel Raczkowski nelle vesti di ...

Porto, Conceiçao: “Ciclo di gare terribile, con l’Inter daremo una buona risposta” fcinter1908

Mehdi Taremi, attaccante del Porto, ha commentato la vittoria contro l’Estoril ai canali ufficiali del club proiettandosi alla sfida contro l’Inter in Champions League: “Abbiamo giocato una buona part ...Il tecnico del Tottenham vuol tornare in italia: a Marotta serve un uomo forte per l’obiettivo della seconda stella. L’ex è una garanzia pure per Lukaku ...