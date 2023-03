Porto-Inter crocevia della stagione! Inzaghi alla ricerca di conferme

(Di domenica 12 marzo 2023)è unfondamentale per la stagione dei nerazzurri.cercain una competizione che, in questa stagione, ha regalato momenti esaltanti.– La partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League traè un’occasione cruciale per entrambe le squadre, ma per i nerazzurri il risultato potrebbe avere conseguenze significative sul futuro di. Dopo la sconfitta per 2-1 contro lo Spezia, i nerazzurri hanno bisogno di una prestazione convincente in Champions League e, soprattutto, del passaggio del turno per portare a termine uno degli obiettivi stagionali. La squadra di, che ha avuto molti alti e bassi nella stagione, si è contraddistinta però in un ...

1 L'si prepara ad Appiano in vista del match contro il, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League . Buone notizie in casa nerazzurra: secondo Sky , oggi Milan Skriniar ...A due giorni da, in quattro sono a rischio forfait: gli ultimi aggiornamenti verso il ritorno degli ottavi di Champions LeagueArchiviata l'ennesima sconfitta in campionato, l'di Simone Inzaghi è ...si contendono l'accesso ai quarti di Champions League. La gara d'andata a San Siro è finita 1 - 0 per i nerazzurri, decisiva la rete di Lukaku. Martedì si va in campo all'Estadio do ...

Non invece i demeriti: qui, si sa, a pagare per primo è sempre chi siede in panchina. Tradotto: Inzaghi si gioca tutto nelle due sfide dell'Inter con il Porto e con la Juve. Un tutto che non è ...I dirigenti di nuovo alla Pinetina per l’allenamento. E Inzaghi parla alla squadra: stavolta niente processi, come dopo Bologna ...