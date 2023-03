Porto-Inter, Correa ci sarà! Skriniar ci prova: le sue condizioni ? SM (Di domenica 12 marzo 2023) Inter proiettata verso la gara contro il Porto negli ottavi di ritorno di Champions League. Recupera Joaquin Correa, Skriniar ci prova. Le ultime sulle condizioni del difensore slovacco VERSO Porto ? L’Inter domani partirà in direzione Porto. Simone Inzaghi potrebbe avere tutta la rosa a disposizione. Ci sarà, infatti, il recupero di Correa. L’argentino ha smaltito i problemi fisici e partirà, come riferisce Sport Mediaset, per il Portogallo. Lente di ingrandimento sulle condizioni di Milan Skriniar. Il difensore slovacco si è allenato parzialmente in gruppo e prova a stringere i tempi. In caso recupero, allora giocherà da titolare con Darmian a destra ... Leggi su inter-news (Di domenica 12 marzo 2023)proiettata verso la gara contro ilnegli ottavi di ritorno di Champions League. Recupera Joaquinci. Le ultime sulledel difensore slovacco VERSO? L’domani partirà in direzione. Simone Inzaghi potrebbe avere tutta la rosa a disposizione. Ci sarà, infatti, il recupero di. L’argentino ha smaltito i problemi fisici e partirà, come riferisce Sport Mediaset, per ilgallo. Lente di ingrandimento sulledi Milan. Il difensore slovacco si è allenato parzialmente in gruppo ea stringere i tempi. In caso recupero, allora giocherà da titolare con Darmian a destra ...

