Porto-Inter, Conceicao senza quattro. Oggi altro allenamento (Di domenica 12 marzo 2023) Prosegue la preparazione in vista di Porto-Inter. La squadra di Sergio Conceicao ha svolto ieri il primo allenamento in vista della gara, senza tre giocatori a disposizione. Oggi in mattinata prevista una nuova seduta, come riporta l’organo di informazione Portoghese A Bola. TRE FUORI – Sono quattro i giocatori i giocatori a cui Sergio Conceicao, nell’allenamento di ieri in vista di Porto-Inter, ha dovuto rinunciare. Si tratta di Francisco Meixedo, Joao Marcelo, Evanilson e il terzino Joao Mario che nell’ultima gara contro l’Estoril ha rimediato una distorsione al ginocchio. Su quest’ultimo sono previsti accertamenti e con ogni probabilità non sarà della gara martedì. ... Leggi su inter-news (Di domenica 12 marzo 2023) Prosegue la preparazione in vista di. La squadra di Sergioha svolto ieri il primoin vista della gara,tre giocatori a disposizione.in mattinata prevista una nuova seduta, come riporta l’organo di informazioneghese A Bola. TRE FUORI – Sonoi giocatori i giocatori a cui Sergio, nell’di ieri in vista di, ha dovuto rinunciare. Si tratta di Francisco Meixedo, Joao Marcelo, Evanilson e il terzino Joao Mario che nell’ultima gara contro l’Estoril ha rimediato una distorsione al ginocchio. Su quest’ultimo sono previsti accertamenti e con ogni probabilità non sarà della gara martedì. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : INTER, IL MESSAGGIO DELLA CURVA IN VISTA DI PORTO-INTER 'Dopo questo scempio testa a Oporto. Un solo obiettivo, un… - Marifcint : Siate lucidi e ragionate. Passare col Porto cambierebbe qualcosa? No. L’Inter come squadra (non come bilancio viven… - internewsit : Porto-Inter, Conceicao senza quattro. Oggi altro allenamento - - Jjuventushare : RT @GinoSud1: @beppesevergnini @Corriere Siete la mafia del calcio basti vedere chi c’era in tribuna col Porto. Mancava Infantino quello ch… - OdeonZ__ : Conceiçao carica il Porto: “Periodo terribile, con l’Inter daremo una buona risposta” -