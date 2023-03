Pogba, un altro infortunio: la Juventus non lo convoca per la partita contro la Sampdoria (Di domenica 12 marzo 2023) La Juventus dovrà rinunciare, ancora una volta, a Paul Pogba. Il campione del mondo 2018 non è stato convocato da Massimiliano Allegri in occasione del match in programma per domenica 12 marzo contro la Sampdoria. Stavolta, però, non c’entrano i ritardi del francese, ma un altro problema fisico del calciatore ex Manchester United. La nota della società bianconera parla di “un problema muscolare avvertito durante la rifinitura di questa mattina”. Dopo esser stato assente per quasi tutta la stagione per un infortunio al ginocchio, il centrocampisca aveva rivisto il campo per qualche minuto nelle ultime partite. Giovedì scorso, però, era stato escluso dai convocati per la partita di Europa League contro il Friburgo come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Ladovrà rinunciare, ancora una volta, a Paul. Il campione del mondo 2018 non è statoto da Massimiliano Allegri in occasione del match in programma per domenica 12 marzola. Stavolta, però, non c’entrano i ritardi del francese, ma unproblema fisico del calciatore ex Manchester United. La nota della società bianconera parla di “un problema muscolare avvertito durante la rifinitura di questa mattina”. Dopo esser stato assente per quasi tutta la stagione per unal ginocchio, il centrocampisca aveva rivisto il campo per qualche minuto nelle ultime partite. Giovedì scorso, però, era stato escluso daiti per ladi Europa Leagueil Friburgo come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KSport24 : @Adriano161093 No. Pogba ormai si può considerare un NON calciatore. Non da alcun contributo, possiamo iniziare a s… - Puppolo5 : PogCrack... questo sì che è un affare , via DYBALA che si infortuna spesso e poi pensa più a divertirsi che a fare… - AlegherMaz : @__grazynho87 esatto... e giocava mediano quel Pogba tra l'altro... loro lo prendono per fare la mezzala e strappare avanti e indietro... - Frances50059452 : @davidsiracusano E dybala che deve chiedere scusa, prima a noi tifosi (te nn ne fai parte sai solo criticare), poi… - eeroif : RT @Cecilia_esse: se fosse successo a qualsiasi altro giocatore avrei creduto all'esclusione nella partita di giovedì per punizione a causa… -