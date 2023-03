Pogba si ferma a -7 dall’Inter, salta Juventus-Sampdoria! Altro stop (Di domenica 12 marzo 2023) Altro stop per Paul Pogba che salterà Juventus-Sampdoria. Il centrocampista francese, dopo l’esclusione per motivi comportamenti giovedì, non giocherà ancora. L’Inter è a rischio Altro stop ? Non c’è fine al calvario di Pogba. Il centrocampista francese non giocherà Juventus-Sampdoria per un risentimento muscolare. Allegri non lo ha convocato. A riportarlo Giovanni Guardalà di Sky Sport. Il giocatore aveva saltato anche la sfida di Europa League contro il Friburgo per motivi disciplinari. Adesso uno stop di natura fisico. Tra sette giorni ci sarà il Derby d’Italia contro l’Inter a San Siro. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ... Leggi su inter-news (Di domenica 12 marzo 2023)per Paulche salterà-Sampdoria. Il centrocampista francese, dopo l’esclusione per motivi comportamenti giovedì, non giocherà ancora. L’Inter è a rischio? Non c’è fine al calvario di. Il centrocampista francese non giocherà-Sampdoria per un risentimento muscolare. Allegri non lo ha convocato. A riportarlo Giovanni Guardalà di Sky Sport. Il giocatore avevato anche la sfida di Europa League contro il Friburgo per motivi disciplinari. Adesso unodi natura fisico. Tra sette giorni ci sarà il Derby d’Italia contro l’Inter a San Siro. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : La #Juventus si ferma all'Olimpico, interrompe la striscia positiva ma offre comunque spunti positivi: ha lottato f… - internewsit : Pogba si ferma a -7 dall'Inter, salta Juventus-Sampdoria! Altro stop - - crazy4ju : #Pogba si ferma per la millemillesima volta. Giocatore finito, soldi buttati per l'ennesima volta ?? - GiulyADP : Dai è assurdo dio cane... Pogba gioca mezz'ora in due partite e si ferma di nuovo, non è possibile su. O questo orm… - Zhenshu51140722 : RT @GiovaAlbanese: La #Juventus si ferma all'Olimpico, interrompe la striscia positiva ma offre comunque spunti positivi: ha lottato fino a… -