Pogba non è tra i convocati della Juventus per affrontare la Sampdoria nonostante la sospensione di Allegri (Di domenica 12 marzo 2023) Sito inglese: Paul Pogba non è stato incluso nella rosa della Juventus per l'incontro di domenica in Serie A con la Sampdoria in un'altra battuta d'arresto per il centrocampista. Il nazionale francese ha avuto un periodo torrido da quando è tornato alla Juve dal Manchester United lo scorso luglio, giocando solo 34 minuti in due presenze come sostituto. Pogba sembrava essersi lasciato alle spalle i suoi problemi di infortunio quando ha giocato due partite consecutive contro Torino e Roma, ma è stato eliminato per la partita di giovedì con il Friburgo. Ciò è dovuto al fatto che Pogba si è presentato in ritardo per una riunione di squadra in vista del pareggio di Europa League, ma Massimiliano Allegri ha detto sabato che sarebbe stato coinvolto contro la ...

