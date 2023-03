Pogba altro infortunio | tifosi infuriati | “Lo paghiamo dieci milioni”

(Di domenica 12 marzo 2023) Paulancora un, causato da un problema muscolare. Il giocatore non scenderà in campo per la sfida Juventus-Sampdoria. Ilck dalle parti di Torino viene solo sventolato, ma in realtà non entra mai veramente in scena. Fino ad ora il francese ha giocato appena 35 minuti, a causa di un graveavuto appena rientrato alla Juventus. In quel casoscelse una terapia conservativa perché voleva giocare il Mondiale, un fallimento totale perché poi ha dovuto comunque operarsi, con annesso prolungamento dei tempi di recupero. A gennaio idella Juve si attendevano un rientro diin grande spolvero, convinti che con il francese in campo i bianconeri potessero fare faville. Ed invece si sono susseguiti infortuni e problemi ...

Ora bisogna silurare #AllegriOUT e tutto lo staff medico ed atletico" Infine la chiosa: "in un anno ha fatto peggio di Ramsey in 3, che se non al Nizza sta giocando come non mai negli ...

Juve, Pogba salta anche la sfida con la Sampdoria - Sportmediaset Sport Mediaset

Alle ore 20:45 della giornata odierna, domenica 12 marzo, all’Allianz Stadium di Torino si terrà la gara valida per la 26ª giornata di Serie A tra la Juventus e la Sampdoria. In seguito all’esclusione ...Paul Pogba è ancora fuori dalla lista dei convocati della Juventus. Ormai per il centrocampista francese, tra infortuni e ritardi, questa sta diventando una consuetudine. I numeri della sua stagione d ...