Pnrr, Csel: "Fondo per costi extra 2022 destinato soprattutto a investimenti in ferrovie" (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Nel suo primo anno di esordio, il Fondo opere indifferibili ha avuto una dotazione finanziaria di 8 miliardi totali. Di questi, oltre 1,9 miliardi sono stati usati per finanziare le preassegnazioni delle opere Pnrr e Pnc che hanno per soggetti attuatori gli enti territoriali (procedura semplificata). Attraverso la procedura ordinaria sono state invece distribuiti circa 6,1 miliardi. Un'elaborazione di Centro Studi Enti Locali (Csel), per Adnkronos, basata su dati Mef, ha evidenziato che il grosso delle risorse extra stanziate per compensare gli aumenti di prezzi di materiali e i costi energetici (circa 4,6 miliardi) sono stati destinati ad opere legate alle linee ferroviarie del paese. Con un decreto approdato il 9 marzo scorso in Gazzetta ufficiale, infatti, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Nel suo primo anno di esordio, ilopere indifferibili ha avuto una dotazione finanziaria di 8 miliardi totali. Di questi, oltre 1,9 miliardi sono stati usati per finanziare le preassegnazioni delle operee Pnc che hanno per soggetti attuatori gli enti territoriali (procedura semplificata). Attraverso la procedura ordinaria sono state invece distribuiti circa 6,1 miliardi. Un'elaborazione di Centro Studi Enti Locali (), per Adnkronos, basata su dati Mef, ha evidenziato che il grosso delle risorsestanziate per compensare gli aumenti di prezzi di materiali e ienergetici (circa 4,6 miliardi) sono stati destinati ad opere legate alle linee ferroviarie del paese. Con un decreto approdato il 9 marzo scorso in Gazzetta ufficiale, infatti, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Pnrr, Csel: 'Fondo per costi extra 2022 destinato soprattutto a investimenti in ferrovie': (Adnkronos) - Per fondo… - TV7Benevento : Pnrr, Csel: 'Fondo per costi extra 2022 destinato soprattutto a investimenti in ferrovie' - - News24_it : Pnrr, Csel: 'Fondo per costi extra 2022 destinato soprattutto a investimenti in ferrovie' -