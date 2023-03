Plastica | gli animali si ammalano di plasticosi

(Di domenica 12 marzo 2023) La patologia è stata descritta per la prima volta ed è un misto di infiammazione e fibrosi nel sistema digerente osservata in alcuni esemplari di berte dell'isola di Lord Howe

Un'altra osservazione emersa dallo studio è che la plasticosi potrebbe influenzare in qualche modo la crescita di questi uccelli:esemplari con più in corpo sono più leggeri e hanno ali ...

La scoperta che nella pancia di questi animali possono ritrovarsi fino a 200 frammenti di plastica, e parliamo solo di quella visibile, non è stata una sorpresa. D'altronde, è purtroppo noto che gli ...«Serve una buona comunicazione, e poi occorre rivolgersi a specialisti che abbiano competenza, ossia i medici specialisti in chirurgia plastica, che quindi utilizzano prodotti di qualità, in modo ...