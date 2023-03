Piovono “vermi” dal cielo, scatta l’allarme. Le autorità: “Riparatevi con gli ombrelli”. Ecco cosa sta succedendo e le due teorie sul fenomeno (Di domenica 12 marzo 2023) È diventato virale negli ultimi giorni sui social questo video che immortala l’incredibile fenomeno che si è verificato a Pechino, in Cina: dal cielo sono piovuti letteralmente degli strani oggetti, molto simili a vermi. Le immagini sono state pubblicate su TikTok dai presenti, chiaramente spaventati e sconcertati per quanto stava accadendo, tanto che alcuni hanno addirittura ironizzato sul fatto che fosse – insieme alla pandemia di Covid – un chiaro segnale dell’arrivo dell’apocalisse. D’altra parte, non ci sono molte informazioni circa l’accaduto: le autorità cinesi non hanno fornito dettagli né spiegazioni ufficiali circa questa specie di vermi che ha letteralmente ricoperto le strade della capitale, limitandosi ad avvisare la cittadinanza di ripararsi con gli ombrelli. Sul web ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) È diventato virale negli ultimi giorni sui social questo video che immortala l’incredibileche si è verificato a Pechino, in Cina: dalsono piovuti letteralmente degli strani oggetti, molto simili a. Le immagini sono state pubblicate su TikTok dai presenti, chiaramente spaventati e sconcertati per quanto stava accadendo, tanto che alcuni hanno addirittura ironizzato sul fatto che fosse – insieme alla pandemia di Covid – un chiaro segnale dell’arrivo dell’apocalisse. D’altra parte, non ci sono molte informazioni circa l’accaduto: lecinesi non hanno fornito dettagli né spiegazioni ufficiali circa questa specie diche ha letteralmente ricoperto le strade della capitale, limitandosi ad avvisare la cittadinanza di ripararsi con gli. Sul web ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leftsnoopy : RT @PEME971: Dopo il film “piovono polpette” In Cina piovono vermi. ?????? - RussoTosca : @La_Piera7 Prima si diceva piove manna dal cielo, adesso, visto che ci vogliono propinare come cibo, insetti e simi… - puledra1977 : RT @IannittiMonica: @PEME971 In Australia piovono pesci.....mi sembra giusto...prima i vermi....?? - Ernesto040989 : RT @PEME971: Dopo il film “piovono polpette” In Cina piovono vermi. ?????? - puledra1977 : RT @PEME971: Dopo il film “piovono polpette” In Cina piovono vermi. ?????? -