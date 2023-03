(Di domenica 12 marzo 2023) Dopo il sindaco di centrodestra, che non ha potuto parlare al comizio di sabato 11 marzo, n onostante sia stato un convinto avversario del rigassificatore, immagini con simboli epostela testa del premier Giorgiae del presidente del Consiglio Regionale toscano Antoniostanno girando sui canali Telegram diNo vax e no gas L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NotizieVirgilio : ?? Scritte no vax contro Giorgia Meloni: spuntano svastiche e slogan - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: A #Piombino fra poco la manifestazione contro il #rigassificatore. Intanto stanotte sono comparse delle scritte contro #… - TgrRaiToscana : A #Piombino fra poco la manifestazione contro il #rigassificatore. Intanto stanotte sono comparse delle scritte con… - agenziaimpress : Piombino, blitz dei no-vax, scritte contro Giani e Meloni, la rete dei comitati si dissocia -

La manifestazione nazionale adi ieri parte però macchiata. Da alcune immagini di Giorgia ... Con svastiche eche sono parse riconducibili ai No Vax e ai No Gas. Tanto che la rete "No ......proiezione sul palazzo comunale di immagini che raffiguravano i due politici con la svastica sulla fronte econ riferimenti alla "dittatura sanitaria". No vax contro Meloni e Giani a,...O anche: 'Il rigassificatore aè la frode di uno Stato assassino'. Gli stessi autori del ...hanno proiettato immagini della presidente Meloni e del presidente Regione Toscana Giani con...

Piombino: scritte naziste sopra le teste di Meloni e Mazzeo. Offese dai gruppi no vax e no gas Firenze Post

Dopo il sindaco di centrodestra, che non ha potuto parlare al comizio di sabato 11 marzo, n onostante sia stato un convinto avversario del rigassificatore, immagini con simboli e scritte naziste poste ...Contro il rigassificatore, contro le energie fossili e contro il governo. La manifestazione nazionale a Piombino di ieri parte però macchiata. Da alcune immagini di Giorgia Meloni e del governatore Eu ...