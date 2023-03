Pioli: «Maldini, gol in Spezia-Inter? No comment! Obiettivo prime 4» (Di domenica 12 marzo 2023) Stefano Pioli, Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Salernitana, ha parlato del gol siglato da Daniel Maldini in Spezia-Inter. Il tecnico rossonero, inoltre, si sofferma sugli obiettivi stagionali del club NO COMMENT – Questo il commento di Stefano Pioli: «Onestamente non ho visto Spezia-Inter, però poi ho visto il gol di Daniel, ha fatto un bel gol però non faccio nessun commento su questa situazione. Noi pensiamo a fare più punti possibili e tornare a vincere in campionato. La sconfitta di Firenze non ci ha dato la possibilità di trovare la continuità che vogliamo sino alla fine. Rendimento? Rispetto alla passata stagione stiamo facendo meglio in Europa e meno bene in campionato. Riuscire a mettere in Champions il Milan per tre ... Leggi su inter-news (Di domenica 12 marzo 2023) Stefanovenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Salernitana, ha parlato del gol siglato da Danielin. Il tecnico rossonero, inoltre, si sofferma sugli obiettivi stagionali del club NO COMMENT – Questo il commento di Stefano: «Onestamente non ho visto, però poi ho visto il gol di Daniel, ha fatto un bel gol però non faccio nessun commento su questa situazione. Noi pensiamo a fare più punti possibili e tornare a vincere in campionato. La sconfitta di Firenze non ci ha dato la possibilità di trovare la continuità che vogliamo sino alla fine. Rendimento? Rispetto alla passata stagione stiamo facendo meglio in Europa e meno bene in campionato. Riuscire a mettere in Champions il Milan per tre ...

