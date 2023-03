Pioli: «Arrivare tra i primi quattro posti non secondario, è prioritario» (Di domenica 12 marzo 2023) Stefano Pioli parla in conferenza stampa alla viglia del match casalingo in campionato contro la Salernitana. Il tecnico dei rossoneri si concentra molto sullo stato di forma dei singoli calciatori, in particolar modo di Ibrahimovic, Leao, Brahim Diaz e De Ketelaere. L’incontro con la stampa si apre sulla voglia di riscatto dopo la sconfitta del Milan con la Fiorentina. «Ci dobbiamo ributtare nel campionato con grande determinazione. Se vogliamo rivivere certe emozioni che stiamo vivendo in Champions dobbiamo Arrivare tra le prime quattro. Ho visto quello che volevo vedere in settimana, siamo concentrati. La squadra sta bene fisicamente, mentalmente, tatticamente. Ci sono tante cose che possiamo fare meglio. Mercoledì abbiamo fatto un passo importante per la nostra crescita. Abbiamo lavorato tanto quando fuori c’erano tanti processi, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 marzo 2023) Stefanoparla in conferenza stampa alla viglia del match casalingo in campionato contro la Salernitana. Il tecnico dei rossoneri si concentra molto sullo stato di forma dei singoli calciatori, in particolar modo di Ibrahimovic, Leao, Brahim Diaz e De Ketelaere. L’incontro con la stampa si apre sulla voglia di riscatto dopo la sconfitta del Milan con la Fiorentina. «Ci dobbiamo ributtare nel campionato con grande determinazione. Se vogliamo rivivere certe emozioni che stiamo vivendo in Champions dobbiamotra le prime. Ho visto quello che volevo vedere in settimana, siamo concentrati. La squadra sta bene fisicamente, mentalmente, tatticamente. Ci sono tante cose che possiamo fare meglio. Mercoledì abbiamo fatto un passo importante per la nostra crescita. Abbiamo lavorato tanto quando fuori c’erano tanti processi, ...

