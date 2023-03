Picchio De Sisti | Se la Juve ha sbagliato è giusto darle una legnata  

(Di domenica 12 marzo 2023) AGI - Lunedì 13 marzo Giancarlo Decompirà 80 anni. L'ex bandiera di Roma e Fiorentina degli anni '60 e ‘70, campione d'Italia con i viola, campione d'Europa (nel 1968) e vice campione del mondo (1970) con la nazionale, si racconta all'AGI in un'intervista telefonica in cui emerge forte l'umanità e l'antica educazione di un uomo diventato idolo di due tifoserie caldissime. Per tutti quel campione che un grande giornalista sportivo, Carlo Felice Chiesa, definì "regista di centrocampo tutto concretezza e pochi svolazzi", non è Giancarlo, ma ‘'. Soprannome datogli dai romani che così chiamano la trottola. A 80 anni la cosa che più rende felice Deè il fatto di essere amato e considerato un esempio di sportivo e di professionista a distanza di 40 anni dal ritiro dall'attività agonistica e venti da quella di allenatore. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloDaje : @tashunkawitko65 @pinocerboni @meopinelli Quello dell'andata Picchio De Sisti con Elmo da Antico Romano a fine partita sotto la Sud - glooit : Classe e discrezione, 80 anni di 'Picchio' De Sisti leggi su Gloo - Simone_SS87 : @sportface2016 “Io Picchio De Sisti” - fisco24_info : Classe e discrezione, 80 anni di 'Picchio' De Sisti: Una vita tra Roma e Firenze, da scudetto viola al 4-3 dell'Azt… - LIRRIVERENTE3 : 'Picchio' De Sisti: 'Divento matto quando parlano di approccio sbagliato. Ma stiamo scherzando?' -

... non è Giancarlo, ma ''. Soprannome datogli dai romani che così chiamano la trottola. A 80 anni la cosa che più rende felice Deè il fatto di essere amato e considerato un esempio di ...Giancarlo '' De, 19 stagioni e 478 partite in Serie A, compie martedì 80 anni. Vissuti con classe e discrezione, in campo e fuori. "Sono nato ragazzo di borgata, sono diventato commendatore ...deStefano Cappellini per il Venerdì - la Repubblica Se il centrocampista Giancarlo Degiocasse a pallone oggi, il suo soprannome non sarebbe più. Perché a Roma, la città ...

Classe e discrezione, 80 anni di 'Picchio' De Sisti Agenzia ANSA

L’ex bandiera di Roma e Fiorentina compie 80 anni lunedì 13 marzo. All’AGI racconta i momenti più belli e brutti della sua carriera e parla di Mourinho, Zaniolo e lo scandalo plusvalenze ...Io ho provato ad aggiungere qualche dribbling, se proprio necessario». Così De Sisti divenne Picchio, cioè la trottola della Roma. E il regista della Fiorentina e l’equilibratore della Nazionale.