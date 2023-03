Phisikk du role – Una convenzione per riformare la Costituzione

(Di domenica 12 marzo 2023) La Presidente Meloni è l’erede dell’esperienza politica che non partecipò al “patto costituzionale” sottoscritto col popolo italiano dalle forze politiche antifasciste attraverso i rappresentanti eletti nell’Assemblea Costituente. È un dato storico inconfutabile che oggi, di fronte ad un governo a trazione destra/destra, e alla sua legittima volontà di esprimere un indirizzo politico-costituzionale poggiato su un assetto presidenzialistico, apre una finestra nuova che potrebbe promuovere la partecipazione anche del “polo escluso” nel processo costituente. Attenti, però agli strumenti che si vorranno adoperare. Si è parlato di commissioni bicamerali che in realtà evocano tre prodigiosi insuccessi che, a partire dagli anni ’80, recarono i nomi di Bozzi, Iotti-De Mita e D’Alema, più unaper le Riforme, avviata dal Governo Letta con la benedizione del Capo ...

Trent'anni fa, nel 1993, il mondo globale entrava senza averne particolare consapevolezza in un'era nuova, poggiata sulla solidità dei mattoni caduti qualche anno prima dai muri di Berlino e dai Paesi ...Vengo da una generazione che si muove disorientata in questo tempo fluido e globalista. L'ombra del '68, epopea che ci perdemmo per ragioni di anagrafe, s'allungava sui primi anni '70 e lasciava la ...Un pensato editoriale del professor Galli Della Loggia, lancia dalle colonne del Corriere una suggestione che sembra riconoscere una progressiva 'democristianizzazione' della presidente Meloni, dopo - ...

Siamo nella Terza Repubblica e l'unica cosa uguale alla Prima resta Laura Pausini a Sanremo... La rubrica di Pino Pisicchio ...