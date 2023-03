Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiornaleBarga : Uomo ferito a Pescaglia per la caduta di un albero. -

Drammatico incidente nei boschi della lucchesia. L'è stato trasportato in ospedale con l'elicottero PegasoUnè stato travolto da un albero nei boschi di Piè Lucese, nel comune di. E' accaduto questa mattina poco dopo le 8,30. Un soccorso complesso per i mezzi di soccorso che con fatica hanno ...... il pr di Bari morto il 22 febbraio scorso dopo essere precipitato da un palazzo in via, ... Sergione, così lo chiamano, è il secondoarrestato per sequestro di persona a scopo di ...

Pescaglia, uomo travolto da un albero: è grave LA NAZIONE

Drammatico incidente nei boschi della lucchesia. L’uomo è stato trasportato in ospedale con l’elicottero Pegaso ...PESCAGLIA - Chiamata al 118 delle 8.39 per un uomo ferito dalla caduta di un albero nei boschi di Pescaglia - località Pielucese in via per Lucese. Il ...