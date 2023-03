Perché la giornata di Serie A non finisce oggi? Posticipi del lunedì | c’è Milan-Salernitana | programma | orari | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 12 marzo 2023) La 26adellaA 2022-2023 non si concluderà. Il turno, infatti, vedrà la propria fine domani sera,12 marzo, alle ore 20.45 con il match tra. Allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, quindi, andrà in scena il Monday Night match tra i campioni d’Italia in carica e la squadra allenata da mister Paulo Sousa. Un posticipo che regalerà tre punti importanti per gli obiettivi delle due squadre. I padroni di casa, allenati da mister Stefano Pioli, vogliono la vittoria per mettersi alle spalle il ko di Firenze e, soprattutto, rimpolpare la propria classifica in vista della qualificazione alle prossima Champions League, al momento tutta da guadgnare. Dall’altra parte, invece, lavuole punti per muovere la propria ...