Perché il karaoke di Salvini e Meloni che cantano De André è una vergogna (Di domenica 12 marzo 2023) Ha destato un certo scalpore il video di Giorgia Meloni e Matteo Salvini che cantano in duetto "La canzone di Marinella" di Fabrizio De André, festeggiando i 50 anni del leader leghista. Ma Perché a molti è parso ci... Leggi su europa.today (Di domenica 12 marzo 2023) Ha destato un certo scalpore il video di Giorgiae Matteochein duetto "La canzone di Marinella" di Fabrizio De, festeggiando i 50 anni del leader leghista. Maa molti è parso ci...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... guybonet : RT @chiadegli: Secondo Hoara Borselli a sinistra ci si scompone perché Salvini e Meloni dimostrano unità e amicizia. Il fatto che si trovi… - Aragorn971 : RT @BenedettaFrucci: Ci mancava la polemica sul karaoke di Salvini e Meloni. Era Marinella la canzone amici del Pd, non faccetta nera. Cont… - Paciok1991 : @ultimora_pol Non rigiri frittata. Lo scandalo non è avere amici e festeggiare compleanno. Scandolo è che da… - Ooops50 : RT @giuliocavalli: “Perché non è andata dai familiari delle vittime?” “Quando?” “Oggi” “Guardi oggi ho finito adesso” Poi è andata a ca… - CorradoSticher : RT @giuliocavalli: “Perché non è andata dai familiari delle vittime?” “Quando?” “Oggi” “Guardi oggi ho finito adesso” Poi è andata a ca… -

Il karaoke di Salvini e Meloni diventa un caso politico - Le opposizioni: vergogna ... dal corteo di Cutro, esprime così la sua forte indignazione: 'Qui non c'è nessun karaoke, nessuna ... Molto acido anche il commento di Angelo Bonelli: 'Non hanno trovato il tempo, perché non hanno ... Reato di karaoke per Salvini, Meloni e Berlusconi Perché i nodi interni nella sinistra divisa sembrano prendere quasi sempre il sopravvento sui ... Fino a prendersela con una festa privata di compleanno, con annesso 'reato' di karaoke. Perché era stonato quel karaoke di Salvini e Meloni UN KARAOKE IMBARAZZANTE Beh, al netto - ripeto - di tutte le esagerazioni nelle proteste delle opposizioni, compresa "la cattiveria" di giornata del Fatto Quotidiano sull'immaginario karaoke al suono ... ... dal corteo di Cutro, esprime così la sua forte indignazione: 'Qui non c'è nessun, nessuna ... Molto acido anche il commento di Angelo Bonelli: 'Non hanno trovato il tempo,non hanno ...i nodi interni nella sinistra divisa sembrano prendere quasi sempre il sopravvento sui ... Fino a prendersela con una festa privata di compleanno, con annesso 'reato' diUNIMBARAZZANTE Beh, al netto - ripeto - di tutte le esagerazioni nelle proteste delle opposizioni, compresa "la cattiveria" di giornata del Fatto Quotidiano sull'immaginarioal suono ... Perché era stonato quel karaoke di Salvini e Meloni Start Magazine